Собянин выделит гранты на создание импортозамещающих производств

"В настоящее время одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в т. ч. из-за отказа отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, комплектующих и оборудования. Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.