Собянин выделит гранты на создание импортозамещающих производств

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому предприниматели могут получить гранты от 100 млн рублей на создание в столице импортозамещающих производств. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в т. ч. из-за отказа отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, комплектующих и оборудования. Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Поддержка будет в первую очередь направлена на проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан - в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и др. Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей, уточнили в пресс-службе мэра.