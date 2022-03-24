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35 минут назад

В Москве появятся отечественные электрокары

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Правительство Москвы подписало Соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА», предприятие, являющееся разработчиком современных электрических автомобилей и IT-решений для них. В рамках соглашения до 2024 года АО «КАМА» создаст опытные образцы первого российского электромобиля, который в том числе сможет подойти для такси и каршеринга.

В Москве появятся отечественные электрокары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учитывая большой опыт развития различных транспортных сервисов, Правительство Москвы окажет поддержку, чтобы на улицах столицы быстрее появились отечественные электрокары, что благоприятно скажется на экологии мегаполиса.

«Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга, и по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям двойной размер субсидий при приобретении электрокаров. Мы также готовы помогать отечественным производителям, чтобы их электрические авто пришли в парки такси и каршеринга. Мы начали сотрудничество с АО „КАМА“, и окажем компании поддержку для скорейшего появления российских электромобилей на дорогах столицы», — рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Отметим, что в столице с 2019 года реализуется программа «Энергия Москвы», которая стимулирует бизнес использовать электрокары. Сюда входит перевод коммерческого транспорта на электричество, стимулирование приобретение электромобилей горожанами и активное развитие электрозаправок.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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