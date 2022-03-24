В Москве появятся отечественные электрокары

«Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга, и по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям двойной размер субсидий при приобретении электрокаров. Мы также готовы помогать отечественным производителям, чтобы их электрические авто пришли в парки такси и каршеринга. Мы начали сотрудничество с АО „КАМА“, и окажем компании поддержку для скорейшего появления российских электромобилей на дорогах столицы», — рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.