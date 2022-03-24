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23 минуты назад

В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

Letidor.ruLetidor.ruиещё 2

Недавно в Московском зоопарке проснулись три сурка. Сотрудники заведения с нетерпением ждали, когда выйдут из спячки другие обитатели, чтобы снять их на видео. Теперь в зоопарке можно посмотреть еще на два вида животных, которые недавно проснулись. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в официальной группе «ВКонтакте» Московского зоопарка, еноты-полоскуны вышли из зимней спячки.Сотрудники заведения добавили: еноты часто выходят из домика, если кипер приносит им приносит еду. Легкий обед помогает снова погрузиться в сон. Сейчас еноты уже совсем проснулись, активны и очень ждут работников зоопарка, которые принесут им очередную порцию лакомства.

Также проснулась и енотовидная собака, у которой такие же биоритмы, как и у енотов. Она очень дружелюбна к своим хвостатым соседям и иногда даже пускает их к себе в домик, заключили сотрудники зоопарка.

Ранее «Летидор» писал о том, что в Московском зоопарке вылупились пингвинята.Фото: Pixabay

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