С 1 апреля возобновят работу ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня снова заработают в Москве с апреля, туда приезжают фермеры и предприниматели из 40 регионов. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

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"С 1 апреля в Москву вернутся ярмарки выходного дня. Как и раньше, они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Каждую неделю более тысячи фермеров и предпринимателей будут привозить в столицу свежие продукты из 40 регионов России", - говорится в сообщении.

Наибольшее число ярмарок выходного дня находится в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы - по восемь площадок в каждом округе. Самые большие ярмарки выходного дня в столице расположены по адресам: Комсомольский проспект, владение 22 - 72 торговых места; улица Щепкина, владение 47, строение 1-2 - 72 торговых места; Измайловская площадь, владение 1 - 60 торговых мест; Дубравная улица, владение 35 - 46 торговых мест; улица Новинки, владение 31 - 40 торговых мест; Тарусская улица, владение 14 - 40 торговых мест.

Отмечается, что ярмарки выходного дня работают в столице уже более 20 лет. У москвичей стало традицией покупать на них сельскохозяйственную продукцию. Здесь можно найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. Также на ярмарках представлены молочные товары, мясо, рыба и продукция пчеловодства.

"Каждую неделю предлагаются свежий натуральный хлеб и кондитерские изделия. Продукты привозят еженедельно, специально рассчитывая на продажу в течение трех дней. Все продукты на таких ярмарках еженедельно проходят особо тщательный санитарно-ветеринарный контроль. По результатам обследований каждому участнику ярмарки выдается заключение, подтверждающее безопасность и надлежащее качество его продукции", - уточняется в материале.