Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» пройдет в столице

На портале «Узнай Москву» с 16 по 22 апреля можно будет пройти пятый краеведческий диктант «Московский код». Он будет содержать 20 вопросов об истории города, памятных датах, исторических событиях, известных архитекторах и их работах.

«Краеведческий диктант приурочен к Дням исторического и культурного наследия. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи. С 2020 года в диктантах „Московский код“ приняли участие свыше 11 тысяч человек», — рассказала заммэра Наталья Сергунина .

В этом году вопросы для диктанта смогут прислать сами жители столицы. В вопросе должна быть преамбула, формулировка, четыре варианта ответа и краткая расшифровка правильного ответа. Для тренировки перед диктантом можно порешать вопросы прошлых лет.