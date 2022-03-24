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7 часов назад

В столице проведут краеведческий диктант «Московский код»

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайниещё 3

На портале «Узнай Москву» с 16 по 22 апреля можно будет пройти пятый краеведческий диктант «Московский код». Он будет содержать 20 вопросов об истории города, памятных датах, исторических событиях, известных архитекторах и их работах.

Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» пройдет в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Краеведческий диктант приурочен к Дням исторического и культурного наследия. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи. С 2020 года в диктантах „Московский код“ приняли участие свыше 11 тысяч человек», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В этом году вопросы для диктанта смогут прислать сами жители столицы. В вопросе должна быть преамбула, формулировка, четыре варианта ответа и краткая расшифровка правильного ответа. Для тренировки перед диктантом можно порешать вопросы прошлых лет.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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