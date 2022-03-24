Забавная реклама и старинные новости: москвичам рассказали о газетах начала ХХ века

Онлайн-выставка «Газетные истории», открывшаяся 23 марта, расскажет москвичам об истории типографии Ивана Сытина, который является одним из самых известных российских издателей начала XX века. Известно, что «Товарищество И. Д. Сытина и Ко» печатало книги, календари, лубочные картинки, карты и, конечно, газеты, такие как «Искра», «Правда божия», «Илья Муромец» и «Русское слово».
Издание «Русское слово» было самым дешевым и популярным в те годы. Первый номер вышел в 1895 году. Спустя шесть лет главным редактором стал зять Сытина — журналист Федор Благов. Газета оперативно сообщала о главных событиях благодаря целой сети собственных корреспондентов в столицах европейских городов, Государственной думе и органах власти Российской империи.
Почти четвертую часть газеты «Русское слово» занимали различные рекламные объявления. Место на полосе «Русского слова» было вполне доступно для мелких предпринимателей, что превращало чтение газеты в разглядывание пестрого калейдоскопа.
— Рекламировалось все, начиная от чтения акафиста в московских храмах и заканчивая синематографом и театральными постановками, — рассказала заведующая сектором хранения отдела фондов «Интеграции» Ольга Виноградова.
Также на страницах газеты нередко появлялись рекламы различных книг, а предприятия активно зазывали новых работников к себе с помощью печатных объявлений. Существовали и кулинарные школы, которые обещали дамам навыки в готовке различных блюд.
Большим интересом пользовалась рубрика, посвященная происшествиям в городе. О некоторых вопиющих случаях в газету писали сами читатели.
«19 февраля в семь часов вечера вблизи Сухаревой башни к моей возвращавшейся дочери — гимназистке седьмого класса Вере Савицкой — подошла просто одетая женщина и попросила указать ей 4-ю Мещанскую улицу, дом 12, ссылаясь на незнание Москвы. Дочь моя согласилась указать женщине этот дом, тем более что путь был по дороге домой. Закончилось все печально: когда девочка оказалась в безлюдном месте, мошенники вырвали у нее из рук сумку и скрылись», — говорится в старинной газете.
Для полного погружения в личную и профессиональную биографию издателя Ивана Сытина можно посетить мемориальный музей-квартиру. Она расположена на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице.