Погода в Москве: в столицу вернется снег с метелью

«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждет резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнет накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но все еще будет тепло до плюс семи-девяти градусов в Москве. Настоящий Армагеддон придет в воскресенье», — сказал Тишковец.