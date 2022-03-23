Погода в Москве: в столицу вернется снег с метелью

Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне» в выходные
На грядущих выходных в Москву придет «настоящая зимняя погода», ожидается похолодание, метель и ветер с порывами до 20-23 метров в секунду. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждет резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнет накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но все еще будет тепло до плюс семи-девяти градусов в Москве. Настоящий Армагеддон придет в воскресенье», — сказал Тишковец.
По его словам, погоду в последний день недели в Москве будет определять холодный атмосферный фронт в сопровождении с интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости и сильным ветром. Его порывы достигнут «минимум 20-23 метров в секунду». Также в воскресенье в столице возможна гололедица.
Тишковец призвал всех москвичей «быть готовыми и предпринять какие-то меры по минимизации рисков». Он отметил, что погода начнет улучшаться в первых числах апреля.