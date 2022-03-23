В Москву придут сильные снегопады

«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждёт резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнёт накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но всё ещё будет тепло — до +7…+9 °C в Москве», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».