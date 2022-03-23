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1 час назад

Собянин рассказал о благоустройстве парка «Фили» в Западном округе Москвы

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В рамках программы «Мой район» в Западном округе мы планируем реализовать шесть крупных проектов создания качественного общественного пространства», – написал в своем блоге мэр столицы.

Собянин рассказал о благоустройстве парка «Фили» в Западном округе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В парке «Фили» будут модернизированы существующие элементы досуговой деятельности. Власти города создадут новые зоны отдыха, в том числе и для проведения массовых культурных мероприятий. В парке будет устроена специальная конная тропа с профессиональным покрытием, проложены удобные дорожки. Власти разобьют газоны и цветники.

Пройдет благоустройство озелененной территориии в районе Солнцево по ул. Авиаторов. Там будут отремонтированы тротуары и дорожки. В московском районе Тропарево-Никулино будет благоустроен пешеходный маршрут от ул. Доктора Гааза до Проспекта Вернадского, который ведет к метро «Юго-Западная» Сокольнической ветки.

«В районе Фили-Давыдково благоустроим пешеходный маршрут от детской поликлиники №130 до станции метро «Пионерская», включая дворовые территории жилого квартала между улицами Пивченкова и Кастанаевской. Запланировано реорганизовать дорожно-тропиночную сеть с устройством удобных лестничных спусков, кардинально обновить детские и спортивные площадки, заменить старые лавочки и опоры освещения», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава Москвы пообещал помочь работникам ушедших из Москвы иностранных предприятий. Фото: mos.ru

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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