Собянин рассказал о благоустройстве парка «Фили» в Западном округе Москвы

«В рамках программы «Мой район» в Западном округе мы планируем реализовать шесть крупных проектов создания качественного общественного пространства», – написал в своем блоге мэр столицы.

В парке «Фили» будут модернизированы существующие элементы досуговой деятельности. Власти города создадут новые зоны отдыха, в том числе и для проведения массовых культурных мероприятий. В парке будет устроена специальная конная тропа с профессиональным покрытием, проложены удобные дорожки. Власти разобьют газоны и цветники.

Пройдет благоустройство озелененной территориии в районе Солнцево по ул. Авиаторов. Там будут отремонтированы тротуары и дорожки. В московском районе Тропарево-Никулино будет благоустроен пешеходный маршрут от ул. Доктора Гааза до Проспекта Вернадского, который ведет к метро «Юго-Западная» Сокольнической ветки.