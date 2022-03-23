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47 минут назад

Москвичей предупредили о шторме на выходных

Елена Прошина

На территорию европейской части России наступает циклон, который приведет к шторму в Москве на выходных. Как рассказали в центре погоды «Фобос», в субботу и воскресенье в столице пройдет дождь, переходящий в снег, который будет сопровождаться сильными порывами ветра.

Москвичей предупредили о шторме на выходных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили метеорологи, в последние недели в европейской части России управляет обширный антициклон. Это из-за него на северо-западе страны не формируется облачность, а солнце «раскаляет» приземный слой атмосферы. Однако вскоре ситуация может измениться из-за прихода циклона из Скандинавии.

По прогнозу синоптиков, в выходные температура в Москве упадет ниже средних мартовских значений и составит примерно +1 градус. Кроме того, резко усилится ветер, до 17-20 м/с, а циклон и похолодание приведут к дождям, переходящим в снег.

Напомним, что ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что холода в Центральной России заканчиваются. По его словам, потепление должно было привести к резкому таянию сугробов.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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