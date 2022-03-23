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1 час назад

Москвичам дали совет по срокам замены зимней резины на летнюю

Lenta.ruLenta.ru

Автомобилистам Москвы и Подмосковья пока не следует менять зимнюю резину на летнюю. Такой совет жителям региона дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИАМО.

Москвичам дали совет по срокам замены зимней резины на летнюю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вильфанда, ездить на зимней резине следует как минимум до 10 апреля. Только после этой даты имеет смысл свериться с прогнозом погоды, чтобы понять, не пришло ли время менять покрышки. Синоптик подчеркнул, что пока в регионе прогнозируются минусовые температуры, и сам он продолжит ездить на зимних колесах.

Впрочем, метеоролог подчеркнул, что для тех, кто по какой-то причине хочет сменить покрышки раньше, есть выход.

«Если автомобилисты только после полудня будут выезжать, то можно уже в первых числах апреля менять», — подытожил Роман Вильфанд.

Ранее стало известно, что сразу несколько крупных заводов по производству шин в России приостановили работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, работу продолжают пока только завод Pirelli и Nokian Tyres.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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