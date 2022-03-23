Москвичам дали совет по срокам замены зимней резины на летнюю

Автомобилистам Москвы и Подмосковья пока не следует менять зимнюю резину на летнюю. Такой совет жителям региона дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИАМО.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Вильфанда, ездить на зимней резине следует как минимум до 10 апреля. Только после этой даты имеет смысл свериться с прогнозом погоды, чтобы понять, не пришло ли время менять покрышки. Синоптик подчеркнул, что пока в регионе прогнозируются минусовые температуры, и сам он продолжит ездить на зимних колесах.

Впрочем, метеоролог подчеркнул, что для тех, кто по какой-то причине хочет сменить покрышки раньше, есть выход.

«Если автомобилисты только после полудня будут выезжать, то можно уже в первых числах апреля менять», — подытожил Роман Вильфанд.