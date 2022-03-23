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3 часа назад

Встреча со сценаристами комиксов Bubble пройдет в Москве 25 марта

РИАМОРИАМО

В магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 25 марта пройдут встреча с читателями и автограф-сессия со сценаристами комиксов Bubble Алексеем Волковым и Кириллом Кутузовым, а также с главным редактором и сценаристом издательства Романом Котковым, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Встреча со сценаристами комиксов Bubble пройдет в Москве 25 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сценаристы расскажут, как создавались серии комиксов «Майор Гром 1939», «МИР», «Вор теней» и художественный роман «Майор Гром».

Участники встречи смогут задать вопросы, узнать интересные факты о создании комиксов, услышать эксклюзивные анонсы, получить автографы и передать подарки.Встреча начнется в 19:00. Предварительная регистрация не нужна. Возрастные ограничения: 16+.

Новости Москвы,Алексей Волков,
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