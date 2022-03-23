Встреча со сценаристами комиксов Bubble пройдет в Москве 25 марта

В магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 25 марта пройдут встреча с читателями и автограф-сессия со сценаристами комиксов Bubble Алексеем Волковым и Кириллом Кутузовым, а также с главным редактором и сценаристом издательства Романом Котковым, сообщает пресс-служба «Читай-города».