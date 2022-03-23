В Москве учредили почетное звание работника IT и связи

Почетное звание для работников информационных технологий и связи учредили в Москве. Соответствующий законопроект был поддержан депутатами Мосгордумы в ходе заседания в среду.
"Законопроектом [предусмотрено] <...> изменение действующего [с 2001 года] почетного звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" на "Почетный работник транспорта города Москвы" и учреждение нового почетного звания - "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы", - сказал в ходе заседания министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Он пояснил, что за прошедшие с момента учреждения звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" годы профильные столичные департаменты разделили ответственность за динамично развивающиеся в городе транспорт и информационные технологии, и профессиональные достижения специалистов в данных отраслях должны быть отмечены соответствующе. По его словам, в настоящее время в московских компаниях работают свыше 630 тыс. специалистов в сфере информационных технологий и связи, а каждая пятая вакансия в любой сфере экономики города так или иначе связана с IT.
"Работа в нашей сфере - это ответственный труд, который порой требует круглосуточной вовлеченности, а без стабильной связи сегодня невозможен ни один городской процесс и ни один сервис. Технологии применяются абсолютно во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы, а удобные цифровые сервисы уже стали неотъемлемой частью жизни многих москвичей. Мне кажется, важно помнить, что за каждым удобным приложением или сервисом <...> стоит труд конкретных людей - связистов, разработчиков, дата-сайентистов, тестировщиков, специалистов в сфере информационной безопасности", - сказал Лысенко.
Как добавил депутат Мосгордумы Олег Артемьев, выступив содокладчиком по данному вопросу по видеосвязи с Международной космической станции, замечаний прокуратуры Москвы к данному законопроекту нет, документ получил необходимую поддержку комиссии по госстроительству и местному самоуправлению и заключение государственно-правового управления Мосгордумы.
"Информационные технологии играют ключевую роль в развитии города Москвы, они не только меняют реальность в политике и законотворчестве, но и определяют глобальные достижения города во всех отраслях экономики, в том числе и сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, образования. Особую важность IT обретают в сегодняшних реалиях, когда ряд недобросовестных иностранных партнеров пытаются задушить нашу экономику санкциями и отгородиться от нас новым "железным занавесом", - сказал космонавт-депутат.
Звание как стимул
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что новое звание станет стимулом, знаком уважения и поощрения от города за вклад каждого в сферу информационных технологий и связи Москвы.
"Наши IT-специалисты считаются одними из самых профессиональных в мире. Во многом от их работы зависит информационная безопасность столицы, будущее всей отечественной отрасли высоких технологий, а, значит, и развитие России. В IT-сфере работает большое количество москвичей, именно они определяют глобальные достижения "умного города" во всех отраслях экономики - промышленности, транспорте, образовании, здравоохранении", - резюмировал он.