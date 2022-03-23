В Москве учредили почетное звание работника IT и связи

"Законопроектом [предусмотрено] <...> изменение действующего [с 2001 года] почетного звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" на "Почетный работник транспорта города Москвы" и учреждение нового почетного звания - "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы", - сказал в ходе заседания министр правительства столицы , руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко .

Он пояснил, что за прошедшие с момента учреждения звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" годы профильные столичные департаменты разделили ответственность за динамично развивающиеся в городе транспорт и информационные технологии, и профессиональные достижения специалистов в данных отраслях должны быть отмечены соответствующе. По его словам, в настоящее время в московских компаниях работают свыше 630 тыс. специалистов в сфере информационных технологий и связи, а каждая пятая вакансия в любой сфере экономики города так или иначе связана с IT.