Москва не сразу строилась: Главархив рассказал, как росли жилые массивы в 1960-е годы

Вторая половина прошлого века стала для Москвы и всего СССР эпохой массового строительства жилья. Подборку документов о том, как растущая столица переходила на типовые стройки, опубликовал Главархив.

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Жилищный вопрос после 1945 года мог легко перерасти в настоящий кризис: людей становилось все больше, а квадратных метров на каждого все меньше. Для решения проблемы в 1950-е начали разрабатывать программы по массовому строительству типового жилья.

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Первые попытки заняться индустриализацией и типизацией строительства предпринимались в 1920-е годы, но тогда это не получило развития из-за тяжелой экономической ситуации. К середине века у государства уже имелся экономический и промышленный потенциал для жилищной реформы. Первые дома нового типа, вошедшие в историю как хрущевки, появились в Москве в 1954 году.

К 1960-му строительство достигло определенных успехов. Поточным методом возвели 800 тысяч квадратных метров жилья, программы даже перевыполнялись. К этому времени удалось улучшить технико-экономические показатели Главмосстроя, увеличить производительность труда и снизить себестоимость строительства почти на 10 процентов (370 миллионов рублей). Равномерно в течение года москвичи получали квартиры, а сроки строительства сокращались.

Были, разумеется, и недостатки. Строителям недоставало механизации для земляных, погрузочно-разгрузочных, отделочных, сантехнических, электромонтажных работ и работ по прокладке подземных коммуникаций. Плохо шла и инженерная подготовка территорий в новых районах, поэтому не удавалось строить дома поточным методом.

Чтобы это устранить, Главмосстрой разработал ряд шагов на следующие семь лет. Среди них переход на массовое полносборное строительство, снижение себестоимости строительно-монтажных работ на 6,5 процента, повышение механизации строительно-монтажных работ и производительности труда на 67 процентов, внедрение в строительство автоматизации, использование прогрессивных конструкций и материалов, а также улучшение технологии производства строительных работ.