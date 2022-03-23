Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра для создания в Москве сети полезного фастфуда

Сеть полезного фастфуда может появиться в столице, сообщил агентству "Москва" основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский. Предприниматель уже готовит заявку на целевой грант мэра.
"Нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой, - считает Антон Пинский. - Население Москвы без общепита не останется".
Если удастся получить грант, ресторатор планирует открыть 5-7 новых заведений в городе. Основу меню должны составить блюда азиатской и средиземноморской кухни. Название сети пока обсуждается.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил о создании грантовой программы для развития общепита в городе.