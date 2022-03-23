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4 часа назад

Чат-бот московского метрополитена получил премию "Хрустальная гарнитура"

ТАССТАССиещё 1

Премию "Хрустальная гарнитура" получил чат-бот московского метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Чат-бот московского метрополитена получил премию "Хрустальная гарнитура"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чат-бот Московского метрополитена Александра стал победителем премии "Хрустальная гарнитура". Сервис отметили в номинации "Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, для удобства пассажиров большая часть услуг перенесена в онлайн.

"С момента запуска в ноябре 2020 года Александра ответила уже на 1,1 млн вопросов. Этот сервис не только сделал транспорт удобнее и понятнее, его также высоко оценило экспертное сообщество", - сказал Ликсутов.

Чат-бот Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. За несколько секунд Александра предложит варианты оплаты проезда в транспорте, поможет оформить заявку на сопровождение, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях быстро подключается оператор, даже в ночное время.

Премию "Хрустальная гарнитура" вручают с 2005 года. Ежегодно жюри выбирает лучшие проекты по дистанционному взаимодействию с клиентами.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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