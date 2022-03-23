Чат-бот московского метрополитена получил премию "Хрустальная гарнитура"

"С момента запуска в ноябре 2020 года Александра ответила уже на 1,1 млн вопросов. Этот сервис не только сделал транспорт удобнее и понятнее, его также высоко оценило экспертное сообщество", - сказал Ликсутов.

Чат-бот Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. За несколько секунд Александра предложит варианты оплаты проезда в транспорте, поможет оформить заявку на сопровождение, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях быстро подключается оператор, даже в ночное время.