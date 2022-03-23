Медведи в Московском зоопарке проснулись раньше срока

«В Московском зоопарке проснулись медведи. 30-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед, 28-летний гималайский медведь Аладдин, вышли из спячки. Несмотря на то, что зима в этом году выдалась снежная и морозная, косолапые хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока. Это связано с резким потеплением в столице», – передает ТАСС сообщение пресс-службы столичной мэрии.

В природе медведи погружаются в зимний сон каждый год. Это необходимо, чтобы пережить сезон холодов. Зимой, когда земля сплошь покрыта снегом, гораздо труднее добыть пищу. Если медведи вовремя не уснут в своих берлогах, то станут агрессивными и опасными от голода и усталости. Без продолжительного сна многие животные в дикой природе могут не дожить до наступления весны. В отличие от сурков и тушканчиков, медведи не впадают в состояние анабиоза, их сон очень чуткий, его легко потревожить. Он не предполагает резкого понижения температуры тела и замедления сердцебиения. Звери даже изредка просыпаются среди зимы и ходят по берлоге разминаясь, а потом снова проваливаются в сон.