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11 минут назад

Возле станции метро "Новокузнецкая" установят городские качели

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Возле станции метро «Новокузнецкая» установят качели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками, - отметил Петр Бирюков. - В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал".

В настоящее время ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций на Дубининской и Кожевнической улицах.

На время работ для горожан организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение транспорта не будут.

"В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей, - подчеркнул Петр Бирюков. - За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение, проведем озеленение - высадим взрослые крупномерные деревья и кустарники, обустроим газоны".

На улицах в районе Павелецкого вокзала установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой.

На площади перед кольцевой станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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