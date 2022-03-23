Москвичам рассказали, в каких парках можно восстановить физическую форму

Столичные парки пригласили горожан на спортивные занятия, которые помогут восстановить физическую форму после зимы. Секции открыты в двенадцати парках, подведомственных московскому департаменту культуры.

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Москвичам предлагают потанцевать, заняться дыхательной гимнастикой или, например, освоить технику скандинавской ходьбы. Тренировки на свежем воздухе будут проходить на протяжении всей весны.

Так, скандинавская ходьба подойдет при любом уровне подготовки. При ней включается до 90 процентов всех мышц тела. Бесплатные тренировки по этому виду спорта будут проводиться в девяти парках: Воронцовском, «Северное Тушино», Бабушкинском, Лианозовском, «У Джамгаровского пруда», «Фили», ландшафтном парке «Митино», сквере в Олонецком проезде и в парке Олимпийской деревни.

После зимнего периода получить прилив бодрости помогут танцы. Научиться красиво двигаться под музыку можно в парке «Красная Пресня», в Воронцовском парке, а также парке «Ангарские пруды».

Вернуть спортивную форму помогут занятия по общей физической подготовке, которые повышают выносливость и гибкость тела, а также положительно влияют на мыслительные процессы и память. Бесплатные занятия по общей физической подготовке начали работать в Воронцовском парке, в парке Олимпийской деревни и «Северное Тушино».

Восстановить весной здоровье также поможет техника цигун, которая включает работу с дыханием, медитацию и физические упражнения. Занятия будут проходить в Бабушкинском парке, в сквере в Олонецком проезде и в парке «У Джамгаровского пруда». Ознакомиться с полной программой спортивных занятий и расписанием можно на официальном сайте мэра Москвы.