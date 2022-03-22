В Москве стало проще сменить имя

В столичном регионе стало проще сменить имя. Теперь можно сразу же поменять все необходимые документы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

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Согласно сообщению ведомства, упрощение процесса началось с февраля текущего года. Теперь можно обратиться в один из 11 офисов ЗАГС в столичных центрах госуслуг «Мои документы» и после получения свидетельства о перемене имени воспользоваться соответствующей жизненной ситуацией.

«Обратившемуся в окно к специалисту центра госуслуг гражданину окажут помощь сразу по ряду вопросов и оформят все необходимые документы одним пакетом», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году жители Москвы получили более 12 тысяч свидетельств о перемене имени, что на 40 процентов превышает показатель 2020 года. «В 2021 году в московских ЗАГС услугу по перемене имени получили свыше 12,5 тысячи заявителей, более 87 процентов из них поменяли фамилию», — рассказали специалисты.

Отмечается, что официально причину смены фамилии, имени или отчества указывать не нужно, однако некоторые заявители сообщают ее в разговоре со специалистом. Так, нередко поводом для получения новой фамилии является неблагозвучность старой. Творческие граждане часто хотят сделать выбранный псевдоним своим официальным именем.