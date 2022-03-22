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9 минут назад

В автобусах заработает система Face Pay

Москва меняетсяМосква меняется

Заплатить за проезд собственным лицом скоро можно будет в московских автобусах. Прикладывать свою «визитную карточку» никуда не придется. За пассажиров все сделает бесконтактная система Face Pay.

В автобусах заработает система Face Pay
Фото:  © Сергей Авдуеский / Москва меняется © Сергей Авдуеский / Москва меняется

Для оплаты пользователю нужно будет встать перед турникетом и посмотреть в расположенную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд спишутся с привязанной к «Тройке» банковской карты.

Face Pay введут в апреле в тестовом режиме. «Подопытным» станет один из автобусов маршрута №322 Хорошевского района. В этом же году ноу-хау опробуют на МЦК и МЦД. В московском метро эта система давно успешно функционирует.

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