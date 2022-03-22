В автобусах заработает система Face Pay

Заплатить за проезд собственным лицом скоро можно будет в московских автобусах. Прикладывать свою «визитную карточку» никуда не придется. За пассажиров все сделает бесконтактная система Face Pay.

Фото: © Сергей Авдуеский / Москва меняется © Сергей Авдуеский / Москва меняется

Для оплаты пользователю нужно будет встать перед турникетом и посмотреть в расположенную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд спишутся с привязанной к «Тройке» банковской карты.