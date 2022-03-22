В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
10 минут назад

Сурки-байбаки вышли из спячки в Москве

Москва24Москва24

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из зимней спячки вышла семья сурков-байбаков, сообщает пресс-служба зоосада.

Сурки-байбаки вышли из спячки в Москве
Фото:  vk.com/moscow_zoo vk.com/moscow_zoo

Отмечается, что сейчас Петр, Февронья и их четверо детей выходят только на разведку. Чтобы не нагружать их пищеварительную систему, пока им дают несочные корма, в частности, зерно и сено.

Ранее в Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Животные проснулись примерно на две недели раньше срока. Этому поспособствовала солнечная и теплая погода.

В столичном зоосаде обитают трое сурков – самки Сара и Найгана, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, зимний сон этим животным нужен для того, чтобы пережить снег и морозы.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители