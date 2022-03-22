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41 минуту назад

Экоцентр «Воробьевы горы» рассказал о Всемирном дне водных ресурсов

Вестник района ГагаринскийВестник района Гагаринский

Экоцентр «Воробьевы горы» рассказал о Всемирном дне водных ресурсов. Пост появился в соцсетях учреждения.

Экоцентр «Воробьевы горы» дал несколько советов ко Всемирному дню водных ресурсов
Фото: экоцентр "Воробьёвы горы"экоцентр "Воробьёвы горы"

Данный праздник ежегодно отмечается 22 марта. В этот день принято напоминать людям о важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

«Острота проблемы сохранения и рационального использования водных ресурсов усиливается в связи с климатическими изменениями. Во многих водных бассейнах мира влияние климатических изменений на экосистемы и общество становится все более и более ощутимым», - пишут сотрудники экоцентра.

При этом вода – необходимый элемент для продолжения жизни любого человека. Она используется во всех сферах жизни. Отмечается, что для обеспечения бытовых потребностей людей воды требуется больше, чем для промышленности и сельского хозяйства.

Существует ряд рекомендаций о том, как экономить воду. К примеру, можно собирать вытекающую воду из душа, ожидая, пока она нагреется. А в собранной после душа воде можно в дальнейшем мыть овощи и фрукты.

«Не нужно оставлять кран открытым, чтобы мыть фрукты и овощи под проточной водой. При открытом кране каждую минуту вытекает от шести до двенадцати литров воды», - поясняют экологи.

Также немногие знают, что вода, которая остается после варки макарон, - это экологически чистая питательная жидкость. Эту воду можно использовать для полива растений, приготовления теста для пиццы, замачивания бобов и варки овощей или в качестве бульона для супа.

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