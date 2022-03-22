Сколько еще Собянин выделит на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет выделено 7 млрд руб. на увеличение адресной социальной помощи горожанам. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.