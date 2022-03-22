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1 час назад

Здание пожарного отряда в Хамовниках реконструировали

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

В Хамовниках завершилась реконструкция зданий пожарного отряда. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Здание пожарного отряда в Хамовниках реконструировали
Фото:  Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

— Завершена реконструкция зданий пожарного отряда в Хамовниках. В настоящее время объект готовится к сдаче в эксплуатацию, — цитирует главу ведомства Сергея Левкина агентство городских новостей «Москва».

Левкин отметил, что объект состоит из двух смежных строений 1875 и 1917 года постройки. Их общая площадь составляет две тысячи квадратных метров.

В процессе реконструкции были заменены перекрытия, оконные и дверные заполнения, кровля. Были выполнены фасадные и цокольные работы в соответствии с архитектурным обликом здания.

— В целях полноценного функционирования транспортной службы пожарного отряда в зданиях предусмотрены административные помещения, пункт связи, гараж для пожарной техники, мастерские. Для персонала созданы комфортные условия — имеются душевые, столовая, комнаты отдыха дежурной смены, кабинет психологической разгрузки, восстановительный центр, который включает тренажерный зал, — добавил Левкин.

21 марта Сергей Левкин рассказал, что около двадцати объектов находятся на стадии проектирования и строительства в рамках программы реновации в Северо-Западном административном округе Москвы.

Сергей Левкин,
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