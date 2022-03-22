Здание пожарного отряда в Хамовниках реконструировали

В Хамовниках завершилась реконструкция зданий пожарного отряда. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Фото: Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

— Завершена реконструкция зданий пожарного отряда в Хамовниках. В настоящее время объект готовится к сдаче в эксплуатацию, — цитирует главу ведомства Сергея Левкина агентство городских новостей «Москва».

Левкин отметил, что объект состоит из двух смежных строений 1875 и 1917 года постройки. Их общая площадь составляет две тысячи квадратных метров.

В процессе реконструкции были заменены перекрытия, оконные и дверные заполнения, кровля. Были выполнены фасадные и цокольные работы в соответствии с архитектурным обликом здания.

— В целях полноценного функционирования транспортной службы пожарного отряда в зданиях предусмотрены административные помещения, пункт связи, гараж для пожарной техники, мастерские. Для персонала созданы комфортные условия — имеются душевые, столовая, комнаты отдыха дежурной смены, кабинет психологической разгрузки, восстановительный центр, который включает тренажерный зал, — добавил Левкин.