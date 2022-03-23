В Москве начался приём заявок на гранты в сфере общепита

В Москве начался приём заявок на гранты в сфере общественного питания. Из городского бюджета на эти цели выделено 500 млн рублей.
«Приём заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание в городе новых рабочих мест», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Размер гранта зависит от размера точки общепита. Также от предприятия требуется работа в среднеценовом сегменте.
Тем временем, в Московской области предприниматели и самозанятые жители получили возможность отчитаться за предоставленные субсидии и гранты на портале госуслуг региона, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Мингосуправления.
«Помощь бизнесу — одна из ключевых задач правительства Московской области. Возможность подавать отчётность за использование субсидии или гранта через региональный портал госуслуг экономит предпринимателям самый главный ресурс — время», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.