Афиша мероприятий, посвященных Дню отправки весточки весне

День отправки весточке весне отмечается 23 марта. В рамках этого дня Мосприрода разработала тематическую афишу бесплатных мероприятий.

Фото: Мосприрода Мосприрода

23 марта

Видео дня

11:00 – занятия кружка «Экопочемучки» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (станция метро «Кузьминки», улица Кузьминская, дом 10, строение 1). В кружке для дошколят любознательных маленьких экопочемучек ждут ответы на все их «почему» на тему экологии. Юным экологам расскажут, что, как и почему происходит в природе. Специалисты проведут занятия в самых разных форматах, чтобы участники не заскучали: лекции, эксперименты, мастер-классы, экскурсии по парку, экоигры, просмотр познавательного видео, красочных презентаций и слайд-шоу, тематические краеведческие уроки. Мероприятие 4+. Запись: 8-495-377-35-93.

11:30 – экскурсия «Значение леса в жизни людей и природы» в экоцентре «Воробьевы горы» (станция метро «Ленинский проспект», Андреевская набережная, дом 1). 21 марта – Международный день лесов. Занятие по теме «Значение леса в жизни людей и природы» на основе экспозиции экоцентра. Мероприятие 7+. Запись: 8-495-225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

13:00 – викторина «Лесная кладовая» в природно-историческом парке «Москворецкий» (станция метро «Строгино», улица Маршала Катукова, напротив дома 26, Строгинская пойма). Интерактивная викторина, посвященная солнцестоянию – природному явлению и связанным с ним народным традициям. Мероприятие 6+. Запись: 8-499-726-61-75.

15:00 – мастер-класс «ЭкоВесточка в будущее» в экоцентре «Пчеловодство» (станция метро Ботанический сад, Проспект мира 119 (ВДНХ), павильон № 28). В мире существует праздник – весточка весне. Но почему бы не отправить экологичную весточку самому себе? Мир постоянно меняется, и все больше людей задумываются о сохранении природы, о чистоте воздуха, рек и морей, обширных лесных массивов и богатых полей. В экоцентре «Пчеловодство» пройдет мастер-класс, в ходе которого участники смастерят письма в будущее с экопожеланиями и возможными решениями глобальных проблем. Запись: 8-495-966-09-22 или pchelovodstvovdnh@yandex.ru.

24 марта

12:00 – занятие «Весеннее пробуждение» в экоцентре «Лесная Сказка» (станция метро Битцевский парк, 36-й км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). На мероприятии расскажут о весенних изменениях в природе, явлениях и процессах. Мероприятие 5+. Запись 8-499-643-38-43. С собой иметь сменную обувь.

15:00 – мастер-класс «Весточка весне» в экоклассе в Куркино (СЗАО, улица Родионовская, дом 2,). На мастер-классе будет изготовлена открытка ко Дню отправки весточке весне. Также участники мероприятия вспомнят первые признаки весны и особые приметы, по которым можно предсказать погоду. Мероприятие 5+. Запись: 8-499-557-03-48.

25 марта

12:00 – познавательный квест «Птицы – вестники весны» в природно-историческом парке «Битцевский лес» (станция метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, дом 1). Почувствовать, что наступает весна можно по разным признакам – это и удлинение светового дня, и повышение температуры воздуха, и таяние снега. Но главные вестники прихода весны – птицы. Они прилетают с юга, оживляются и поют песни. Мероприятие 5+. Запись: 8-495-426-00-22.

26 марта

10:40 – занятие «Про весну на песке…». Шлем весточку весне творчески и с любовью к Природе: ждем птиц на гнездовья и создаем весеннее панно из песка. Где искать: ВКонтакте, Телеграмм Дирекции природных территорий ЗелАО.

12:00 – занятие «День отправки весточки весне» в экоцентре «Конный двор» (станция метро Новогиреево, улица Металлургов, дом 41, строение 1). Занятие посвящается встрече любимого многими времени года– весны. Посетители узнают о том, какие явления в неживой и живой природе говорят нам о том, что пришла весна. В конце занятия – творческий мастер-класс. Мероприятие 7+. Запись: 8-495-672-88-65.

15:00 – мастер-класс «Весточка весне». Изготовление тематически декорированного бумажного конвертика. Где искать: Вконтакте, Телеграм Дирекции природных территорий «Москворецкий».