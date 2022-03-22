Какие мастер-классы для пенсионеров представлены на "ярмарке клубов"

В центре московского долголетия в Марьиной роще 23 марта с 14:00 до 16:00 состоится масштабная «Ярмарка клубов».
Гости клубного центра смогут ближе познакомиться с многообразием самоорганизованных клубов.
Об этом сообщили в пресс-службе ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марьина Роща».
«В программе: мастер-классы танцевального клуба «Офицерский клуб», клубов «Зумба», «Боди балет», «Быстрая зарисовка», «Вязание», «Винтаж-монтаж», клуба настольного тенниса «Хобби», клуба любителей бильярда «Карамболь», - говорится в сообщении.
Мероприятия пройдёт по адресу: ул.Сущёвский Вал, д.31, стр.2 Центры московского долголетия работают для всех москвичей серебряного возраста без привязки к району. Поэтому, каждый клуб будет рад встретить гостей из любого района и округа Москвы.