В Москве подписан приказ о предоставлении субсидий ко дню театра

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий на новые театральные проекты в 2022 году, передает РИА «Новости».

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«Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям. Вот он, приказ готов», – заявил Кибовский в ходе пресс-конференции.

Кибовский также добавил, что в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет в Москве с 26 на 27 марта, программу подготовили более 80 культурных площадок. Всего запланировано около 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.