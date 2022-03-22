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49 минут назад

Глава департамента культуры Москвы подписал приказ о выделении субсидий театрам

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о выделении целевых субсидий на новые театральные проекты в 2022 году, передает РИА «Новости».

В Москве подписан приказ о предоставлении субсидий ко дню театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ко Дню театров мы всегда подписываем приказ о предоставлении целевых субсидий из бюджета города Москвы на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям. Вот он, приказ готов», – заявил Кибовский в ходе пресс-конференции.

Кибовский также добавил, что в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет в Москве с 26 на 27 марта, программу подготовили более 80 культурных площадок. Всего запланировано около 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.

Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Традиционно в честь праздника проходят театральные фестивали, тематические выставки и постановки.

Новости Москвы,Александр Кибовский,ЮНЕСКО,
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