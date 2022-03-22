Когда запустят фонтаны столицы

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

— Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков .

Первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. Коммунальные службы проверили конструкции в подземных коллекторах, провели диагностику гидравлики и при необходимости ремонт коммуникаций, привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности.