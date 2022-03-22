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24 минуты назад

На северо-западе столицы запустят фонтаны в конце апреля

Префектура СЗАО города МосквыПрефектура СЗАО города Москвы

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Когда запустят фонтаны столицы
Фото: Mos.ruMos.ru

— Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. Коммунальные службы проверили конструкции в подземных коллекторах, провели диагностику гидравлики и при необходимости ремонт коммуникаций, привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности.

— Отдельные части очистим с помощью пескоструйных аппаратов и покрасим, при необходимости отремонтируем облицовку чаш и парапетов, затем отрегулируем форсунки, проверим работу подсветки, — пояснил Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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