ТЦ «Мегаполис» открывает новые социальные, культурные и спортивные заведения

Функциональное назначение ТЦ «Мегаполис» на проспекте Андропова в Москве будет расширено, в торговом центре смогут открыться новые социальные, культурные и спортивные заведения, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.Решение о расширении функционального назначения объекта и внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.