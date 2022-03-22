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39 минут назад

В столичном ТЦ «Мегаполис» смогут открыться новые отделы и заведения

РИАМОРИАМО

Функциональное назначение ТЦ «Мегаполис» на проспекте Андропова в Москве будет расширено, в торговом центре смогут открыться новые социальные, культурные и спортивные заведения, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.Решение о расширении функционального назначения объекта и внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

ТЦ «Мегаполис» открывает новые социальные, культурные и спортивные заведения
Фото: фото из открытых источниковфото из открытых источников

«Помимо уже имеющихся офисов, объектов бытового обслуживания и общепита в нем смогут разместиться банки, выставки, объекты социальной помощи, культуры, образования, здравоохранения, спорта и другие», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

После расширения функционала объекта общая площадь торгового центра в 69 тыс. кв. м не изменится.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,
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