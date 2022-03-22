В "Нерезиновой" столице обнаружили «резиновый дом»

На юго-западе Москвы обнаружен «резиновый дом»: россиянин фиктивно зарегистрировал у себя более пяти сотен приезжих за денежное вознаграждение. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ТиНАО Главного управления МВД РФ по городу.

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По предварительным данным, житель столицы сделал регистрацию в своем доме в поселении Краснопахорское в Троицком административном округе для 539 граждан, прибывших из южных регионов России. Однако по факту дом пустовал. 31-летний хозяин дома также проживал в другом месте.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении незаконных действий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ»).

Ранее сообщалось о жителях Зеленограда, которые фиктивно ставили на учет иностранцев в своих квартирах.