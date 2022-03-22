Более 80 культурных площадок Москвы присоединятся к акции "Ночь театров"

Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 26 на 27 марта. Всего к ней присоединятся более 80 городских площадок, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Насыщенную программу подготовили более 80 московских культурных площадок. Всего запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий. Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

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Акция "Ночь театров" на большинстве площадок начнется 26 марта в 21:00. Программа для детей традиционно начнется немного раньше - в 17:00.

"В основной программе примут участие: Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие. Их разнообразные мероприятия будут интересны как искушенным театралам, так и широкому кругу зрителей", - говорится в сообщении.

Информацию обо всех событиях акции "Ночь театров" разместят на портале mos.ru в разделе "Афиша" и на сайтах театров-участников. Творческие встречи, открытые репетиции, экскурсии и многое другое можно посетить бесплатно. Потребуется лишь пройти предварительную регистрацию, она откроется 22 марта в 13:00.

Программа

Так, 26 марта со зрителями встретятся художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров и художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли. Вечерний разговор состоится в 22:00 в Театре имени Моссовета. Модератором выступит актер Игорь Золотовицкий.

Театр "Школа драматического искусства" организует встречу с ведущими сценографами столицы Максимом Обрезковым, Алексеем Трегубовым и Николаем Симоновым. Их представит зрителям актриса Александра Князева. Начало в 22:00.

В московском театре "Геликон-опера" в 22:00 начнется панельная дискуссия с ведущими театральными художниками по костюмам Сашей Фроловой, Евгенией Панфиловой, Галей Солодовниковой, Анастасией Нефедовой и заслуженным художником России Татьяной Тулубьевой. Модератором выступит заместитель генерального директора театра Ростислав Протасов.

"Также в этот день в "Геликон-опере" зрителям представят выставку "Марк Шагал. Проекция во времени". Среди экспонатов выставки - эскизы декораций Шагала к спектаклю "Волшебная флейта" в театре "Метрополитен-опера", письма художника и наброски, относящиеся к постановочному периоду "Волшебной флейты", - говорится в сообщении.