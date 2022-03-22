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47 минут назад

Цикл бесплатных вебинаров для самозанятых пройдет в Москве

РИАМОРИАМО

Первый бесплатный вебинар для самозанятых пройдет 23 марта в столице в рамках проекта «Я — самозанятый. 2.0».

Бесплатные вебинары в Москве для самозанятых начнутся уже завтра
Фото: Сайт мэра МосквыСайт мэра Москвы

Всего запланировано 10 мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы открыть бизнес, не понадобится делать серьезные финансовые вложения. Статус самозанятого еще и предоставляет налоговые преференции. В прошлом году мы запустили проект «Я — самозанятый», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках проекта слушателям объясняли, как стать самозанятым в маркетинге и PR, а также консалтинге. В текущем году эта практика продолжится, а в программу добавились новые профессии. Первый вебинар состоится 23 марта в 16:00. На нем расскажут, как бухгалтер сможет стать фрилансером и, какие особенности и преимущества ему принесет специальный налоговый режим. Спикером данного события станет бизнес-консультант, предприниматель с 12-летним стажем Евгения Зубова.Для участия в вебинаре требуется предварительная регистрация. По проекту «Я — самозанятый. 2.0» до конца года планируется проведение 10 вебинаров. Их посвятят таким профессиям, как маркетолог, копирайтер, фотограф, дизайнер и контент-менеджер.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,
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