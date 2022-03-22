Бесплатные вебинары в Москве для самозанятых начнутся уже завтра

В рамках проекта слушателям объясняли, как стать самозанятым в маркетинге и PR, а также консалтинге. В текущем году эта практика продолжится, а в программу добавились новые профессии. Первый вебинар состоится 23 марта в 16:00. На нем расскажут, как бухгалтер сможет стать фрилансером и, какие особенности и преимущества ему принесет специальный налоговый режим. Спикером данного события станет бизнес-консультант, предприниматель с 12-летним стажем Евгения Зубова.Для участия в вебинаре требуется предварительная регистрация. По проекту «Я — самозанятый. 2.0» до конца года планируется проведение 10 вебинаров. Их посвятят таким профессиям, как маркетолог, копирайтер, фотограф, дизайнер и контент-менеджер.