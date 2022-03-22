В Коммунарке открывается новая поликлиника для детей и взрослых

До конца месяца на территории поселения Сосенское в Коммунарке откроется для приема пациентов детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, сообщил журналистам руководитель департамента новых территорий Москвы Владимир Жидкин .

«В ближайшую неделю уже будет заселение этого объекта, сюда приедет персонал и начнется прием населения», - рассказал Жидкин.

Восьмиэтажная поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. Она расположена по адресу улица Сосенский Стан, 10/4. Широкий круг специалистов будет вести прием детей и взрослых. Площадь поликлиники 11,7 тыс. кв. м. Здесь откроется стоматологическое и эндоскопическое отделение, женская консультация, отделение лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, зоны вакцинопрофилактики. Кроме того, начнет работу аптечный пункт, кафе здорового питания, патронажная служба, появится возможность оказания платных услуг.