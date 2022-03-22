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12 минут назад

Детско‑взрослая поликлиника в новой Москве откроется до конца марта

РИАМОРИАМО

До конца месяца на территории поселения Сосенское в Коммунарке откроется для приема пациентов детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, сообщил журналистам руководитель департамента новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В Коммунарке открывается новая поликлиника для детей и взрослых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшую неделю уже будет заселение этого объекта, сюда приедет персонал и начнется прием населения», - рассказал Жидкин.

Восьмиэтажная поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. Она расположена по адресу улица Сосенский Стан, 10/4. Широкий круг специалистов будет вести прием детей и взрослых. Площадь поликлиники 11,7 тыс. кв. м. Здесь откроется стоматологическое и эндоскопическое отделение, женская консультация, отделение лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, зоны вакцинопрофилактики. Кроме того, начнет работу аптечный пункт, кафе здорового питания, патронажная служба, появится возможность оказания платных услуг.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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