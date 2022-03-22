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1 час назад

Московские школьницы победили на всероссийской олимпиаде по французскому языку

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Две ученицы столичных школ оказались абсолютными победительницами Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Об этом во вторник, 22 марта, сообщается официальный сайт мэра Москвы.

Московские школьницы победили на всероссийской олимпиаде по французскому языку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ими стали одиннадцатиклассницы Дарья Курганская из школы № 1231 имени В.Д. Поленова и Алиса Басова из школы № 2033. В общей сложности дипломы победителей выдали 12 московским школьникам. В число призеров вошли 35 старшеклассников.

Церемония награждения победителей и призеров состоялась в Нижегородском государственном лингвистическом университете.

В число призеров вошла также незрячая ученица школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. В прошлом году она победила на олимпиаде по немецкому языку.

Финальный этап олимпиады длился с 18 по 22 марта и проходил в два этапа — письменный и устный. В рамках первого участники выполняли задания на понимание письменного текста, лексико-грамматического теста, понимания устного текста, также в него входил конкурс письменной речи. На втором этапе школьникам предлагалось рассказать историю по картинке. За победу боролись свыше 200 учеников 9–11-х классов из 61 региона России.

До этого свыше 20 тысяч выпускников зарегистрировались для участия в столичном конкурсе по межпредметным знаниям «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки в среду, 16 марта. Уточняется, что самым востребованным направлением стало медицинское.

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