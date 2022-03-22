Следствие попросит арестовать обвиняемого в попытке изнасилования в лифте жилого дома

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Симоновским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 20 марта 2022 года в лифте жилого дома на юге Москвы злоумышленник попытался изнасиловать девушку, однако осуществить задуманное он не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. В результате борьбы лифт застрял, обвиняемый, в свою очередь, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место происшествия.