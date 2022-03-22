В технополисе «Москва» появилась новая установка для тестирования высоковольтного оборудования.

— Оснащение центра компании-резидента позволяет проводить тестирование оборудования по новым протоколам, которые используются на цифровых подстанциях энергосетей. Предприятие получило более 20 патентов на изобретения и полезные модели, в том числе международного уровня. Сейчас компания запустила новую климатическую установку, которая позволит увеличить объемы и параметры исследований в ее испытательном центре, — рассказал генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.