В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
26 минут назад

Новую российскую установку для энергосетей испытают в технополисе «Москва»

Управа района Печатники города МосквыУправа района Печатники города Москвы

В испытательном центре резидента технополис «Москва» появилась новая отечественная установка для тестирования высоковольтного оборудования энергосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Особой экономической зоны.

В технополисе «Москва» появилась новая установка для тестирования высоковольтного оборудования.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Оснащение центра компании-резидента позволяет проводить тестирование оборудования по новым протоколам, которые используются на цифровых подстанциях энергосетей. Предприятие получило более 20 патентов на изобретения и полезные модели, в том числе международного уровня. Сейчас компания запустила новую климатическую установку, которая позволит увеличить объемы и параметры исследований в ее испытательном центре, — рассказал генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

Новая климатическая установка позволяет проверять каждый производимый образец в полном и расширенном диапазоне от -65 и до +70 градусов Цельсия. Кроме того, наличие большого количества средств измерений позволило создать на базе испытательного центра метрологическую службу, которая имеет государственную аккредитацию.

Новости Москвы,Геннадий Дегтев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители