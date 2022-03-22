В технополисе «Москва» появилась новая установка для тестирования высоковольтного оборудования.

В испытательном центре резидента технополис «Москва» появилась новая отечественная установка для тестирования высоковольтного оборудования энергосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Особой экономической зоны.
— Оснащение центра компании-резидента позволяет проводить тестирование оборудования по новым протоколам, которые используются на цифровых подстанциях энергосетей. Предприятие получило более 20 патентов на изобретения и полезные модели, в том числе международного уровня. Сейчас компания запустила новую климатическую установку, которая позволит увеличить объемы и параметры исследований в ее испытательном центре, — рассказал генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.
Новая климатическая установка позволяет проверять каждый производимый образец в полном и расширенном диапазоне от -65 и до +70 градусов Цельсия. Кроме того, наличие большого количества средств измерений позволило создать на базе испытательного центра метрологическую службу, которая имеет государственную аккредитацию.