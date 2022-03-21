В Москве промоют Лефортовский тоннель

Коммунальные службы вечером в понедельник приступят к промывке Лефортовского тоннеля, чтобы полностью очистить сооружение после зимы, потребуется 5 ночей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: © Комплекс городского хозяйства города Москвы © Комплекс городского хозяйства города Москвы

«Транспортные тоннели промываем исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», - сказали в пресс-службе.

После 22:00, во время проведения работ крайние полосы будут поочередно перекрываться. Автомобилистов просят быть внимательными.