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1 час назад

В Москве промоют Лефортовский тоннель

РИАМОРИАМО

Коммунальные службы вечером в понедельник приступят к промывке Лефортовского тоннеля, чтобы полностью очистить сооружение после зимы, потребуется 5 ночей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве промоют Лефортовский тоннель
Фото: © Комплекс городского хозяйства города Москвы© Комплекс городского хозяйства города Москвы

«Транспортные тоннели промываем исключительно в ночное время, когда ниже трафик, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», - сказали в пресс-службе.

После 22:00, во время проведения работ крайние полосы будут поочередно перекрываться. Автомобилистов просят быть внимательными.

Лефортовский тоннель протяженностью 3,2 км – часть Третьего транспортного кольца. Он пролегает под рекой Яузой и Лефортовским парком. У тоннеля три полосы движения в северном направлении (внешняя сторона ТТК) и четыре – в южном (внутренняя сторона ТТК).

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