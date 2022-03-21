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1 час назад

В Москве нашли способ сократить вредные выбросы в атмосферу

МослентаМослента

Оптимизация системы теплоснабжения Москвы в 2021 году позволила сократить выбросы парниковых газов на 1,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Данные приводит РИА Недвижимость.

В Москве нашли способ сократить вредные выбросы в атмосферу
Фото:  Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По информации источника, сокращение вредных веществ достигается за счет снижения объемов сжигания топлива на ТЭЦ и увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении.

«Каждый год МОЭК рассчитывает наиболее эффективную схему организации теплоснабжения и переводит часть тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ. Эти мероприятия приводят к снижению выбросов парниковых газов более чем на один миллион тонн, что можно сравнить с сокращением автопарка Москвы примерно на 200 тысяч автомобилей», — рассказала управляющий директор МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) Денис Башук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о мерах поддержки ЖКХ, которые были приняты в оперативном штабе.

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