В Москве нашли способ сократить вредные выбросы в атмосферу

Оптимизация системы теплоснабжения Москвы в 2021 году позволила сократить выбросы парниковых газов на 1,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Данные приводит РИА Недвижимость.
По информации источника, сокращение вредных веществ достигается за счет снижения объемов сжигания топлива на ТЭЦ и увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении.
«Каждый год МОЭК рассчитывает наиболее эффективную схему организации теплоснабжения и переводит часть тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ. Эти мероприятия приводят к снижению выбросов парниковых газов более чем на один миллион тонн, что можно сравнить с сокращением автопарка Москвы примерно на 200 тысяч автомобилей», — рассказала управляющий директор МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) Денис Башук.
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