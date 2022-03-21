В Москве нашли способ сократить вредные выбросы в атмосферу

«Каждый год МОЭК рассчитывает наиболее эффективную схему организации теплоснабжения и переводит часть тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ. Эти мероприятия приводят к снижению выбросов парниковых газов более чем на один миллион тонн, что можно сравнить с сокращением автопарка Москвы примерно на 200 тысяч автомобилей», — рассказала управляющий директор МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) Денис Башук.