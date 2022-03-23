Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

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По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 58 рейсов. Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 1 рейс. При этом 13 самолетов там не взлетят вовсе.

В аэропорту Домодедово известно об отмене 3 взлетов. Кроме того, 11 рейсов там отменили.