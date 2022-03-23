Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса

Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, напомнил мэр. Это и торговля, и общепит, и услуги, и строительные предприятия, производства, IT-компании, креативный бизнес, огромное количество инновационных компаний, которые создают технологические заделы будущего нашего города и страны.

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"Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают примерно 4 миллиона человек, это еще, конечно, и социальная задача - сохранить рабочие места. У нас появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно", - сказал Собянин.

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Среди реальных мер поддержки, которые глава города представил на встрече, прежде всего городская программа льготного кредитования. Она будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса. Кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики.

Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отдельно предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Она адресована субъектам МСП, работающим с инвестиционными программами в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей. Ставка для конечного заемщика - 7%.

Есть программа льготного факторинга - для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России, уменьшения на 4 п.п.). Срок субсидирования - 12 месяцев.

Гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств смогут получить компании любого размера из любых отраслей экономики. Главное - создание производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сферах здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и других.

Максимальный размер гранта - 100 млн рублей. Полученные средства могут быть использованы до компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение 3 лет, включая год подачи заявки. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки.

Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объемах до 25% от размера гранта.

Кроме того, учреждены гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или максимально приближенных к реальным условиям. Размер гранта - до 2 млн рублей, полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.