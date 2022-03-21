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1 час назад

Москва подготовила меры поддержки для застройщиков

RT на русскомRT на русском

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва предоставит новый комплекс мер поддержки столичным застройщикам. Он позволит снизить финансовую нагрузку при реализации важных градостроительных проектов.

Москва подготовила меры поддержки для застройщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за II квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за 1 рубль в год», — также отметил Ефимов.

Арендаторы городской земли, предоставленной без торгов, и собственники, изменившие вид разрешённого использования участков, также получат возможность перенести платежи за II квартал на полгода.

Совокупный размер платежей, по которым инвесторы получат отсрочку, составит порядка 7 млрд рублей.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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