Реконструкция на Белорусском вокзале завершится в 2023 году

Работы по реконструкции на Белорусском вокзале в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин .

"Совместно с коллегами из РЖД ведем реконструкцию на Белорусском вокзале. Сейчас здесь останавливаются поезда D1 (МЦД-1 - прим. ТАСС), скоро будут и поезда D4 (МЦД-4 - прим. ТАСС). Масштабная модернизация необходима для запуска четвертого диаметра и создания удобной пересадки между D1 и D4. <...> РЖД планирует завершить работы в 2023 году", - написал мэр.

"На месте привычной ж/д остановки с устаревшими платформами и неудобным пешеходным мостом появится станция с современной комфортной пассажирской инфраструктурой. Сначала планируем обновить две крайние платформы - №5 и №6, потом сделаем навес над ними. Старый мост, который раньше вел к платформам, заменим на подземный переход с лифтами и эскалаторами. Потом начнется реконструкция платформы №4 - для выхода пассажиров к ней планируется построить южный турникетный вестибюль, он будет связан с новым подземным переходом", - сообщил Собянин.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года, до 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.