Столичные фонтаны готовят к открытию

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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В столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

"Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", - сказал Бирюков.

Первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. Тогда проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности. Сейчас фонтаны начали расконсервировать. Так, сегодня снимают купол со светодинамического фонтана в Царицыно. В предстоящем сезоне он будет работать последний раз, затем его отправят на капитальный ремонт.