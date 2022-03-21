Столичные фонтаны готовят к открытию

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
"Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", - сказал Бирюков.
Первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. Тогда проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности. Сейчас фонтаны начали расконсервировать. Так, сегодня снимают купол со светодинамического фонтана в Царицыно. В предстоящем сезоне он будет работать последний раз, затем его отправят на капитальный ремонт.
С остальных фонтанов также начали снимать защитные конструкции. Затем территории очистят от скопившегося снега и льда, промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня, чтобы смыть зимнюю грязь. Если какому-то из фонтанов потребуется ремонт, его отремонтируют, покрасят. Как уточнил Бирюков, на заключительном этапе отрегулируют форсунки, проверят работу подсветки.