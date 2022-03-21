В зоопарке Москвы вылупились пингвинята Гумбольдта

В Московском зоопарке появились на свет пингвинята Гумбольдта, эти животные включены в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Первый птенец вылупился 5 января, еще двое — 20 и 22 января. Пока пингвинята все время находятся в гнездах, за ними ухаживают родители. У малышей еще нет оперения, только серый пух. Когда их тела будут лучше защищены, они смогут выходить из гнездышек и учиться плавать. В возрасте полугода пингвинята смогут вести самостоятельную жизнь, рассказали в зоопарке.

В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта обитают с 1997 года. Рожденные здесь птенцы живут в Ижевске, Новосибирске, Красноярске, на Тенерифе и многих других зоопарках. В прошлом году шесть пингвинов были отправлены из Москвы в столицу Македонии — город Скопье.

Пингвин Гумбольдта занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». В настоящее время их природная популяция не превышает 32 тысяч особей.

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