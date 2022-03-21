Москвичкам расскажут, как сделать из хобби успешный бизнес

В специализированном центре занятости «Моя карьера» c 28 марта по 21 апреля пройдут занятия образовательной онлайн-программы для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Курс рассчитан для москвичек, которые хотят начать свое дело.

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«После рождения ребенка женщины, как правило, уделяют больше внимания семье. Многие не хотят возвращаться в офис и стремятся найти профессиональную сферу деятельности, которая позволит комфортно совмещать материнство и работу. Удачным решением может стать организация своего дела, основанного на хобби. На курсе участницы узнают, с чего начать собственный бизнес, как привлечь клиентов, а также разберутся в тонкостях и преимуществах оформления самозанятости», — рассказала Наталья Сивко, руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера».

Обучение включает восемь модулей, которые охватывают все базовые направления, необходимые для успешного старта бизнес-проекта. Помимо лекций, участниц ждут встречи с экспертами и увлекательные челленджи. Они научатся формулировать уникальное торговое предложение, проведут анализ конкурентов и определят портрет целевой аудитории, рассчитают стоимость услуг, узнают, как снимать продающие видео, освоят каналы продвижения и изучат принципы тайм-менеджмента. По итогам обучения участницы сформулируют полноценное бизнес-предложение, оформят портфолио и начнут продажи.

Зарегистрироваться на программу и ознакомиться с подробным описанием занятий можно по ссылке.