В Москве по программе реновации расселили 176 домов

В Москве в рамках программы реновации расселили уже 176 старых домов, новое жилье получили 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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"Сейчас по программе реновации завершено расселение 176 старых зданий. Они находятся во всех административных округах города. Их площадь составляет около полумиллиона квадратных метров", – сказал он.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на месте снесенных зданий в будущем будут построены новые дома для последующих волн расселения.

"Сейчас стартовых площадок в Москве насчитывается 543, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. Затем на них можно возвести 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости", – заявил Левкин.

По его словам, в 2021 году столичные власти выделили 63 стартовые площадки, еще 10 были определены в этом году. Левкин подчеркнул, что подбор стартовых площадок ведется на постоянной основе.