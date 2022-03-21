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1 час назад

Москвичи поспорили о внешнем виде знаменитого проспекта СССР

МослентаМослента

Фото времен СССР, сделанное на проспекте Калинина, позднее ставшего Новым Арбатом, натолкнуло пользователей сети на воспоминания. Снимок 60-х годов выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи поспорили о внешнем виде знаменитого проспекта СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие комментаторы рассказали, что их детство и юность были связаны с проспектом Калинина.

«Мне было тогда девять лет. И это было прекрасное место для прогулок с папой по широченным тротуарам», «Я в 1990-е частенько сюда мотался за кассетами и дисками, в том числе в магазин Мелодия. А в Доме Книги плакаты себе смотрел», — поделились пользователи.

Мнения по поводу внешнего вида знаменитой магистрали разделились: кто-то заявил, что проспект Калинина выглядел красиво, однако некоторые поспорили с этим.

«В 70-80-е годы экскурсоводы в туристических автобусах называли Новый Арбат “вставной челюстью Москвы”», — вспомнил один из подписчиков.

Другая юзерша возразила, что именно в 70-е годы очень любила сегодняшний Новый Арбат.

Ранее москвичи вспомнили времена, когда Нового Арбата еще не было.

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