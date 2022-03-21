Москвичи поспорили о внешнем виде знаменитого проспекта СССР

«Мне было тогда девять лет. И это было прекрасное место для прогулок с папой по широченным тротуарам», «Я в 1990-е частенько сюда мотался за кассетами и дисками, в том числе в магазин Мелодия. А в Доме Книги плакаты себе смотрел», — поделились пользователи.