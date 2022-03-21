Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы

— Более 300 иностранных компаний прекратили или временно приостановили свою деятельность в Москве – это означает, что их персонал рискует остаться без работы. У московских же предприятий из-за роста ставок по кредитам возникает дефицит оборотных средств. Кроме того, нарушаются прежние цепочки поставок материалов, комплектующих и оборудования. Решать эти проблемы нужно незамедлительно, — заявил глава города в своем личном блоге.