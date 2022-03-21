Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы

Социальная поддержка жителей, импортозамещение, сохранение рабочих мест и функционирование поставляющих необходимые товары и услуги предприятий являются ключевыми решениями по стабилизации экономики Москвы в условии антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, меры поддержки экономики сработали и помогли достичь ощутимого прогресса в помощи городу в условиях санкций, а московские власти вместе с правительством России на данный момент решают еще десятки важных вопросов.
— Более 300 иностранных компаний прекратили или временно приостановили свою деятельность в Москве – это означает, что их персонал рискует остаться без работы. У московских же предприятий из-за роста ставок по кредитам возникает дефицит оборотных средств. Кроме того, нарушаются прежние цепочки поставок материалов, комплектующих и оборудования. Решать эти проблемы нужно незамедлительно, — заявил глава города в своем личном блоге.
Собянин подчеркнул, что ситуация с рабочими местами стабильная: безработица на минимальном уровне, реализация программы развития Москвы продолжается в полном объеме, а иностранные компании выплачивают заработную плату и соблюдает российское законодательство о труде. Более того, глава города в пятницу, 18 марта, открыл в столице кадровый центр «Моя работа» для трудоустройства специалистов из иностранных компаний.